Кейн высказался о рекорде Руни

Центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн высказался о том, что может побить рекорд экс-нападающего «МЮ» Уэйна Руни по голам за национальную команду. Гарри отстает от «Шрека» всего на два забитых мяча.

«Знаю, что близок к рекорду. Но я намерен сосредоточиться на игре, а не на голах. Буду делать все возможное, чтобы помочь партнерам на команде.

Я играл с Руни, он был прекрасным нападающим. Для меня будет честью побить его рекорд. Надеюсь, что сделаю это. Сейчас же самое главное – это концентрация», - передает слова Кейна Evaning Standard.

Напомним, что Руни забил за сборную Англии 53 гола. На счету Кейна 51 мяч.