Глебов удивил выбором фаворита ЧМ-2022

Хавбек сборной России Данил Глебов, выступающий на клубном уровне за «Ростов», рассказал, какую сборную будет поддерживать на чемпионате мира – 2022.

«На ЧМ-2022 буду поддерживать Сербию. Фаворит мундиаля? Сербия. Потому что братские», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

Сербская сборная поборется за путевку в плей-офф турнира с национальными командами Бразилии, Швейцарии и Камеруна. В первом поединке на турнире представитель Балканского полуострова встретится с бразильцами.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии хозяева уступили Эквадору со счетом 0:2.