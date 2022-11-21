Ходдл: «На Месси давит, что Марадона выиграл чемпионат мира»

Экс-наставник сборной Англии Гленн Ходдл поделился мнением о главной звезде сборной Аргентины Лионеле Месси в преддверии старта «альбиселесте» на чемпионате мира – 2022.

«Лео – уникальный футболист. Это настоящий гений на поле, но на него всегда давила история Марадоны, выигравшего мундиаль с достаточно посредственной командой. Это не давало покоя Лионелю. Он хочет исправить это. Сейчас у Месси хорошие партнеры, они могут многого добиться», - цитирует специалиста Metro.

На групповой стадии чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против Саудовской Аравии, Польши и Мексики.