​Сергей Овчинников назвал своих фаворитов ЧМ

Бывший вратарь российской сборной по футболу Сергей Овчинников, памятный по удалению на Евро-2004, поделился своим прогнозом на чемпионат мира. Овчинников считает сербскую команду одним из фаворитов турнира, также он указал на сборные Бразилии и Германии. Любопытно, что бразильцы и сербы попали в одну группу.

- Бразилия, Сербия и Германия. Почему Сербия? Когда я сказал перед чемпионатом мира 2018 года, что его выиграет Хорватия, мне задали тот же вопрос. Посмотрим, - цитирует Овчинникова RT.

Напомним, что Хорватия на прошлом чемпионате мира вышла в финал, Сербия же даже не смогла выйти из группы.