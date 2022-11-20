Сакки: «Каждый чемпионат мира я жду, словно ребёнок»

Известный итальянский специалист Арриго Сакки рассказал, с каким нетерпением он ждет каждый чемпионат мира, в том числе и катарский. По его словам, впервые он узнал об этом турнире в 1954 году, когда ему было всего лишь восемь лет.

- Свой первый чемпионат мира я посмотрел в 1954 году. Мне было восемь лет, я убегал из дома в бар, где показывали футбол по телевизору. Тогда блистала великолепная Венгрия, Кочиш, Пушкаш, Хидегкути. Я и сейчас смотрю все матчи чемпионатов мира с таким же воодушевлением, как ребенок. Не пропущу ни одного матча в Катаре, - цитирует слова Арриго Сакки pianetamilan.it.