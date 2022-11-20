Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сакки: «Каждый чемпионат мира я жду, словно ребёнок»

20 Ноября 2022 • 21:12 Комментировать

Известный итальянский специалист Арриго Сакки рассказал, с каким нетерпением он ждет каждый чемпионат мира, в том числе и катарский. По его словам, впервые он узнал об этом турнире в 1954 году, когда ему было всего лишь восемь лет.

- Свой первый чемпионат мира я посмотрел в 1954 году. Мне было восемь лет, я убегал из дома в бар, где показывали футбол по телевизору. Тогда блистала великолепная Венгрия, Кочиш, Пушкаш, Хидегкути. Я и сейчас смотрю все матчи чемпионатов мира с таким же воодушевлением, как ребенок. Не пропущу ни одного матча в Катаре, - цитирует слова Арриго Сакки pianetamilan.it. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Венгрии Арриго Сакки Чм-1954
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Катар Катар
Эквадор Эквадор
0
2
3.45 3.40 2.18
Видео
21.11.22 в 16:00
Англия Англия
Иран Иран
1.35 5.20 10.00
Видео
21.11.22 в 19:00
Сенегал Сенегал
Нидерланды Нидерланды
5.80 3.90 1.66
Видео
21.11.22 в 22:00
США США
Уэльс Уэльс
2.60 3.20 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Ноября
22:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сергей Овчинников назвал своих фаворитов ЧМ
21:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нобоа прокомментировал победу сборной Эквадора в Катаре
21:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Валенсия признан лучшим игроком матча открытия чемпионата мира
21:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дебютный матч ЧМ в Катаре посетили 67 372 зрителя
21:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сакки: «Каждый чемпионат мира я жду, словно ребёнок»
21:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Франции может потерять ещё одного футболиста
21:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эквадор - первая сборная в истории ЧМ, которая обыграла хозяев турнира в стартовом матче
21:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сакки рассказал, кого из великих игроков прошлого не хватает на чемпионате мира в Катаре
20:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игнатьев назвал топ-5 фаворитов ЧМ-2022
20:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сакки рассказал, как едва не заполучил Роналду в «Парму»
20:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналду посвятил пост старту ЧМ-2022 1
20:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Байден мотивировал сборную США перед стартом на ЧМ-2022 1
20:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бэйл высказался о матче против США
20:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Опубликована новая информация о состоянии Месси
20:03 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Хозяева никогда не проигрывали первый матч на чемпионате мира – сборная Катара рискует стать первой
Все новости
Рекомендуем