Игнатьев назвал топ-5 фаворитов ЧМ-2022

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от чемпионата мира – 2022, который сегодня стартовал в Катаре.

«Фавориты для меня - Бразилия, Аргентина, Франция и Германия, может, еще Англия проявит себя. Вот эти пять команд в обязательном порядке будут доминировать», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Чемпионат мира пройдет на футбольных полях Катара с 20 ноября по 18 декабря. Напомним, что действующим обладателем трофея является национальная команда Франции. В финале ЧМ-2018, состоявшегося в России, подопечные Дидье Дешама победили Хорватию со счетом 4:2.