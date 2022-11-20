Опубликована новая информация о состоянии Месси

Звездный форвард сборной Аргентины Лионель Месси возобновил занятия в общей командной группе. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Последние дни 35-летний нападающий тренировался отдельно от партнеров из-за проблем с икроножными мышцами. Сейчас же игрок полностью готов к полноценной работе.

Чемпионат в Катаре стартовал сегодня, 20 ноября. Сборная Аргентины на групповой стадии соревнований встретится с национальными командами Мексики, Польши и Саудовской Аравии.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. «Трёхцветные» победили на мундиале-2018, проходившем в России.