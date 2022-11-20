​Руни: «Я бы поставил в стартовый состав Месси, а Роналду не попал бы в заявку»

Перед матчем открытия чемпионата мира между сборными Катара и Эквадора известный в прошлом английский футболист Уэйн Руни стал гостем студии JioCinema. Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» пофантазировал о том, кого бы он выставил в атаке своей виртуальной команды.

«Я бы поставил в стартовый состав Лионеля Месси. На скамейке запасных оставил бы Гарри Кейна. А Криштиану Роналду не попал бы в заявку», - сказал Руни.

Ранее Уэйн Руни критиковал Криштиану Роналду за отказ выйти на замену в недавнем матче «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма».

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