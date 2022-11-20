​Талисман чемпионата мира в России Забивака поучаствовал в открытии мундиаля в Катаре

В Катаре проходит торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу. В рамках мероприятия можно было увидеть маскотов прошлых мундиалей. Так, в церемонии поучаствовал и волк Забивака – талисман прошлого чемпионата мира, который проходил в России.

Напомним, что Россия принимала чемпионат мира летом 2018 года. В финале того турнира сборная Франции обыграла Хорватию со счётом 4:2. Российская национальная команда на домашнем мундиале добралась до четвертьфинала.

В матче открытия чемпионата мира - 2022 сыграют сборные Катара и Эквадора. Не пропустите трансляцию матча на портале LiveResult.