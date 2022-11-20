​Гайя: «Нелегко смириться, когда мечта твоего детства разбита»

Защитник Хосе Гайя получил травму и был исключён из заявки сборной Испании на чемпионат мира. Футболист сделал публикацию на этот счёт в социальных сетях.

«Я хочу поблагодарить вас за все сообщения поддержки, которые я получил. Честно говоря, я не знаю, заслуживаю ли я столько любви. Нелегко смириться, когда мечта твоего детства разбита лёгким растяжением связок. Но когда что-то случается, нужно принять это», - написал Гайя.

Сборная Испании на чемпионате мира в Катаре выступит в одной группе с национальными командами Германии, Японии и Коста-Рики.

Добавим, что действующими чемпионами мира являются французы.