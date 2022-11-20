Сакки ждёт сюрпризов от Испании и Португалии

Известный итальянский специалист Арриго Сакки назвал команды, которые, помимо фаворитов, могут преподнести сюрприз. Это две европейские команды:

- Испания и Португалия. Сила Испании в том, что в Ла Лиге все команды играют в похожий футбол. У них у всех схожий менталитет, они любят мяч, и это все помогает сборной быстрее сработаться. К тому же от них сейчас не очень многого ждут, в отличие от времен, когда они побеждали везде. Меньше давления - это хорошо. У Португалии очень сильные игроки, и это не только Роналду, это также Леау, это Бернарду Силва. И защита у них тоже очень хорошая, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.