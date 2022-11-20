Непомнящий не считает, что без России чемпионат мира станет менее интересным

Известный специалист Валерий Непомнящий, который в 1990 году вывел Камерун в четвертьфинал чемпионата мира, не расстроен отсутствием российской сборной на стартующем чемпионате мира. Он считает, что турнир будет интересным и без российской национальной командой. Также он собирается болеть, разумеется, за Камерун.

- Потеряет ли турнир зрелищность без России? Нет, не думаю. Там много интересных команд. Буду следить за Камеруном. Мне кажется, они могут быть сейчас конкурентами европейских и южноамериканских сборных, - цитирует слова Валерия Непомнящего Metaratings.ru.