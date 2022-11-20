Сакки назвал своих фаворитов чемпионата мира

Известный итальянский специалист Арриго Сакки, в 1994 году выведший Италию в финал чемпионата мира, в котором она по пенальти уступила бразильской сборной, назвал своих фаворитов чемпионата.

- Бразилия, Аргентина, Франция и Германия. Бразилия стала очень сильной в защите в последнее время. Она пропускает очень мало. Тьяго Силва и Маркиньос - это два столба. Аргентина произвела на меня огромное впечатление в матче против Италии. У них сильнейший состав и очень приятная игра. К тому же, погода в Катаре будет играть на руку южноамериканским командам, привыкшим к таким условиям, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.