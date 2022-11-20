​Дешам объяснил, почему Бензема не заменят в заявке сборной Франции

Карим Бензема из-за травмы не поможет сборной Франции на чемпионате мира в Катаре. Тем не менее, нападающий не будет заменён в итоговой заявке «трёхцветных» на турнир. Главный тренер команды Дидье Дешам ответил на вопрос, почему он решил не вызывать нового футболиста на место Бензема.

«Потому что я так решил. У нас качественная команда, которая является сплочённой на поле и за его пределами. Я доверяю этим футболистам», - высказался Дешам на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Франции на групповой стадии чемпионата мира сыграет против Австралии, Дании и Туниса.

Как известно, сборная Франции является действующим чемпионом мира.