​Фраттези: «Только в Италии 19-летний футболист считается молодым»

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези высказался в преддверии старта чемпионата мира по футболу.

«Думаю, это будет открытый турнир», - сказал Фраттези, имея в виду, что завоевать трофей могут многие команды. «Среди стандартного списка фаворитов меня интригует сборная Германии», - отметил футболист.

Также Фраттези высказался о молодости нынешней сборной Германии.

«Они молодые для нас. Мусиале 19 лет, но он уже сыграл 100 матчей за «Баварию». Только в Италии 19-летний футболист считается молодым. Мы рассуждаем не так, как другие», - слова Фраттези приводит на своих страницах Corriere dello Sport.