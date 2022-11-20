Ковтун: «У сборной России был бы шанс выйти в плей-офф ЧМ-2022»

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун считает, что национальная команда имела бы шансы выйти в плей-офф чемпионата мира - 2022, если бы принимала в нем участие.

«Если бы сборная России попала вместо Польши в группу с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией, вышла бы в плей-офф? Шанс был бы. У России были бы не провальные матчи», - приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России была отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.

Чемпионат мира стартует 20 ноября в Катаре. Финальный поединок турнира состоится 18 декабря.