Ещенко назвал топ-4 фаворита ЧМ-2022

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко перечислил фаворитов грядущего чемпионата мира - 2022. Турнир сегодня, 20 ноября, стартует поединком между сборными Катара и Эквадора.

«За какой сборной буду следить? Не знаю, как получится. Понятно, что Бразилия, Аргентина, Германия, Англия - фавориты», - передает слова Андрея «Матч ТВ».

Мундиаль 2022 года пройдет на футбольных полях Катара в период с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем трофея является сборная Франции. На чемпионате мира – 2018, состоявшемся в России, подопечные Дидье Дешама в финале обыграли Хорватию со счетом 4:2.