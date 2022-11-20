​Сборная Австралии потеряла форварда перед стартом чемпионата мира

Перед стартом чемпионата мира сборная Австралии лишилась одного из своих футболистов. Из-за травмы колена на мундиале не выступит 29-летний форвард Мартин Бойл. На клубном уровне этот игрок представляет шотландский «Хиберниан».
В срочном порядке в ряды национальной сборной Австралии был вызван 21-летний Марко Тилио. Этот вингер представляет «Мельбурн Сити».
Напомним, что сборная Австралии на групповой стадии чемпионата мира встретится с национальными командами Франции, Дании и Туниса.
Чемпионат мира будет открывать матч между сборными Катара и Эквадора. Не пропустите текстовую трансляцию.
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