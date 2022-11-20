Ришарлисон назвал фаворитов чемпионата мира

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон рассказал, какие команды считает фаворитами предстоящего чемпионата мира – 2022, который вскоре стартует в Катаре.

«На мундиале очень много хороших команд, например, действующий чемпион – Франция. Также выделю сборные Бельгии и Аргентины. У «альбиселесте» сейчас классная команда, которая выиграла Кубок Америки», - передает слова форварда Eurosport.

В рамках группового этапа чемпионата мира сборная Бразилии померяется силами с командами Швейцарии, Сербии и Камеруна.

Добавим, что престижный турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.