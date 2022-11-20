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Дешам решил не заменять Бензема в заявке сборной Франции

20 Ноября 2022 • 13:56 Комментировать

Наставник сборной Франции Дидье Дешам принял решение не вызывать новых игроков после травмы нападающего Карима Бензема. Об этом стало известно журналистам Lequipe.

Напомним, что 34-летний обладатель «Золотого мяча» получил травму во время вчерашнего тренировочного занятия «трёхцветных». Бензема стал очередной звездной потерей действующих чемпионов мира. На мундиале из-за травм также не сыграют Кристофер Нкунку, Н’Голо Канте и Поль Погба.

Сборная Франции попала в одну группе с командами Дании, Туниса и Австралии. Подопечные Дешама начнут защиту титула матчем против австралийцев 22 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Сборная Франции Дидье Дешам
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