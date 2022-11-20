Сборная Бельгии проведёт два матча ЧМ-2022 без Лукаку

Центральный форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку не поможет своим партнерам по национальной команде в первых двух матчах чемпионата мира – 2022. Об этом информирует AFP. Футболист не готов играть из-за повреждения бедра.

Таким образом, тренерский штаб «красных дьяволов» не сможет рассчитывать на помощь нападающего в играх группового этапа против команд Канады и Марокко. В команде рассчитывают, что Ромелу сможет восстановиться к третьему матчу против Хорватии.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий «Интера» принял участие в четырех матчах Серии А, в которых забил гол и сделал ассист.