«Реал» будет следить за игроком сборной Германии на ЧМ-2022

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» и сборной Германии Кай Хаверц находится в сфере интересов мадридского «Реала». По сообщениям Calciomercatoweb, представители «сливочных» будут следить за игрой 23-летнего вингера на чемпионате мира – 2022. В группе немцы встретятся с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

Хаверц пополнил ряды «пенсионеров» в 2020 году, перебравшись из леверкузенского «Байера» за 80 миллионов евро. Его трудовой договор с лондонцами рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами в 20 поединках за «Челси».