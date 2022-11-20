Гнабри рассказал о состоянии Мюллера перед ЧМ-2022

Вингер сборной Германии Серж Гнабри высказался о своем партнере по национальной команде Томасе Мюллере.

«Томас полон сил и энтузиазма перед стартом чемпионата мира – 2022. Его очень тяжело не заметить, ведь он постоянно о чем-то болтает. Мюллер сделал все от себя зависящее, чтобы подойти к мундиалю в оптимальной форме. Надеюсь, вся команда будет выглядеть самым лучшим образом в стартовом матче мундиаля», - цитирует Гнабри Bayern & Germany.

В первом матче группового этапа мундиаля сборная Германии сыграет против Японии. Затем «бундестим» встретится с Испанией и Коста-Рикой.