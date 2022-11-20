Ришарлисон: «Приложим все силы, чтобы выиграть ЧМ»

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон поделился ожиданиями от чемпионата мира – 2022.

«Заберет ли Бразилия трофей в этот раз? Не знаю, но мы приложим все силы, чтобы добиться успеха. У нашей команды очень богатая история. Все футболисты приехали в Катар, чтобы с гордостью играть в этой форме», - передает слова Ришарлисона Eurosport.

Сборная Бразилии, главным тренером которой является Тите, попала в квартет G. На групповой стадии чемпионата мира «селесао» встретятся с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.

Добавим, что бразильцы пять раз в своей истории становились чемпионами мундиаля.