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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ришарлисон: «Приложим все силы, чтобы выиграть ЧМ»

20 Ноября 2022 • 13:15 Комментировать

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон поделился ожиданиями от чемпионата мира – 2022.

«Заберет ли Бразилия трофей в этот раз? Не знаю, но мы приложим все силы, чтобы добиться успеха. У нашей команды очень богатая история. Все футболисты приехали в Катар, чтобы с гордостью играть в этой форме», - передает слова Ришарлисона Eurosport.

Сборная Бразилии, главным тренером которой является Тите, попала в квартет G. На групповой стадии чемпионата мира «селесао» встретятся с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.

Добавим, что бразильцы пять раз в своей истории становились чемпионами мундиаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Ришарлисон
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