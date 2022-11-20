Тренер сборной Бразилии высказался о ЧМ-2022

Рулевой сборной Бразилии Тите дал небольшое интервью в преддверии старта чемпионата мира – 2022.

«Победим мы или нет, я хочу оставаться в мире с самим собой. Это самое главное мое желание. Есть вещи, которыми я не могу управлять. Просто хочу выполнить свою работу на 100 процентов. Думаю, у меня получится», - передает слова тренера The Guardian.

В первом матче групповой стадии бразильская сборная встретится с Сербией. Также в этом квартете сыграют Швейцария и Камерун.

Мундиаль пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, победившая на ЧМ в России.