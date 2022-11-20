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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Тренер сборной Бразилии высказался о ЧМ-2022

20 Ноября 2022 • 13:01 Комментировать

Рулевой сборной Бразилии Тите дал небольшое интервью в преддверии старта чемпионата мира – 2022.

«Победим мы или нет, я хочу оставаться в мире с самим собой. Это самое главное мое желание. Есть вещи, которыми я не могу управлять. Просто хочу выполнить свою работу на 100 процентов. Думаю, у меня получится», - передает слова тренера The Guardian.

В первом матче групповой стадии бразильская сборная встретится с Сербией. Также в этом квартете сыграют Швейцария и Камерун.

Мундиаль пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, победившая на ЧМ в России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Тите
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