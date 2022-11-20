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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Павел Стипиди: «Англосаксонская банда поливает Катар грязью, но это будет очень интересный чемпионат мира» эксклюзив

20 Ноября 2022 • 11:50 Комментировать (2)

Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Катаре.

- Вся эта англосаксонская банда сейчас поливает Катар грязью, что они там такие-сякие и так далее. Но, поверьте мне, чемпионат мира будет очень интересный. Почему я так считаю? Туда приехало много команд высокого уровня. Давно не было такого сильного состава участников чемпионата мира.

Катаром вложены в проведение этого турнира сумасшедшие деньги. Может, умные объяснят, для чего сегодня Катару якобы подкупать Эквадор? Они знают уровень своего футбола и уже сделали для своего народа многое. В маленькую страну, которая по территории, наверное, как Краснодар, привезли чемпионат мира.

И для чего этим людям превращаться в посмешище? У них была задача организовать для своего народ этот большой турнир – один раз на все времена. Так что вброс про якобы подкуп игроков сборной Эквадора – очередная утка, больше ничего другого здесь я не вижу. Думаю, чемпионат мира получится очень хороший.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Чм-2022 Павел Стипиди
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Комментарии (2)
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Прям щас
20 Ноября 2022 в 13:15
"сделали для своего народа" - типичный рабок. "папа мне купит машинку, если я буду слушаться" гг.
при этом стипуха почему-то забывает, что каждый из этих папашек, а также вся их многочисленная клановая родня, почему-то получали и будут получать образование, а также иметь активы и недвижимость в странах-членах "банды". и говорить на их языке лучше, чем он на русском.
sеrj
20 Ноября 2022 в 13:02
Пpогнoзы на футбол b e t - g p . r u
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Катар Катар
Эквадор Эквадор
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