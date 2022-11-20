Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Катаре.

- Вся эта англосаксонская банда сейчас поливает Катар грязью, что они там такие-сякие и так далее. Но, поверьте мне, чемпионат мира будет очень интересный. Почему я так считаю? Туда приехало много команд высокого уровня. Давно не было такого сильного состава участников чемпионата мира.

Катаром вложены в проведение этого турнира сумасшедшие деньги. Может, умные объяснят, для чего сегодня Катару якобы подкупать Эквадор? Они знают уровень своего футбола и уже сделали для своего народа многое. В маленькую страну, которая по территории, наверное, как Краснодар, привезли чемпионат мира.

И для чего этим людям превращаться в посмешище? У них была задача организовать для своего народ этот большой турнир – один раз на все времена. Так что вброс про якобы подкуп игроков сборной Эквадора – очередная утка, больше ничего другого здесь я не вижу. Думаю, чемпионат мира получится очень хороший.