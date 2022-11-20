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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Левандовски назвал свою мечту на ЧМ-2022

20 Ноября 2022 • 11:48 Комментировать

Главная звезда сборной Польши Роберт Левандовски пообщался с представителями СМИ в преддверии старта чемпионата мира – 2022.

«Думаю, это последний для меня мундиаль. Хочу отметиться голом на этом турнире. Это моя мечта, и я приложу все силы, чтобы осуществить ее. Надеюсь, у меня получится», - цитирует центрфорварда пресс-служба ФИФА.

Сборная Польши попала в группу С, где ее соперниками будут национальные команды Мексики, Аргентины и Саудовской Аравии. В первом матче поляки встретятся с мексиканцами. Поединок состоится во вторник, 22 ноября.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Роберт Левандовски
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