Левандовски назвал свою мечту на ЧМ-2022

Главная звезда сборной Польши Роберт Левандовски пообщался с представителями СМИ в преддверии старта чемпионата мира – 2022.

«Думаю, это последний для меня мундиаль. Хочу отметиться голом на этом турнире. Это моя мечта, и я приложу все силы, чтобы осуществить ее. Надеюсь, у меня получится», - цитирует центрфорварда пресс-служба ФИФА.

Сборная Польши попала в группу С, где ее соперниками будут национальные команды Мексики, Аргентины и Саудовской Аравии. В первом матче поляки встретятся с мексиканцами. Поединок состоится во вторник, 22 ноября.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.