Бент: «Саутгейт должен уйти из сборной Англии после ЧМ-2022»

Известный в прошлом английский нападающий Даррен Бент считает, что сборная Англии должна сменить главного тренера после чемпионата мира – 2022.

«Саутгейт должен уйти, без разницы, какой будет результат. Он хорошо поработал с командой, добравшись с ней до финала чемпионата Европы. Однако Англии было не суждено победить. Сейчас я не представляю, что он останется в сборной. Что Гарет будет делать в ней после ЧМ-2022?» - передает слова Даррена Talksport.

Напомним, что 52-летний тренер работает с национальной командой с 2016 года.

На чемпионате мира – 2022 сборная Англии сыграет в одной группе с Ираном, Уэльсом и США.