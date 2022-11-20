Пулишич: «Сборная США будет бороться за победу на ЧМ-2022»

Один из лидеров сборной США Кристиан Пулишич поведал о цели своей национальной команды на предстоящем чемпионате мира – 2022.

«В нашей сборной собраны молодых игроки, которые готовы много работать. Наша цель – соперничать с лучшими командами мира и бороться за победу на турнире. Это будет непростая прогулка, однако если мы выйдем в плей-офф – может произойти все что угодно. США хотят стать важной частью чемпионата мира», - передает слова американца пресс-служба ФИФА.

Сборная Соединённых Штатов Америки сыграет на чемпионате мира в одном квартете с Ираном, Англией и Уэльсом.