Ван Галь назвал цель Нидерландов на ЧМ-2022

Наставник сборной Нидерландов Луи ван Галь рассказал о своем настрое на чемпионат мира – 2022.

«Я настроен выиграть этот турнир. Команда может не добиться такого результата, но лично мне всегда нужна цель. Кто-то может посчитать меня слишком амбициозным, однако на самом дело это так и работает. Я верю в своих подопечных, в футболе многое решает удача, а мне обычно везет», - передает слова специалиста пресс-служба ФИФА.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Нидерландов встретится с национальными командами Катара, Эквадора и Сенегала.

Мундиаль пройдет в период с 20 ноября по 18 декабря.