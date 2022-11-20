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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ван Галь назвал цель Нидерландов на ЧМ-2022

20 Ноября 2022 • 10:44 Комментировать

Наставник сборной Нидерландов Луи ван Галь рассказал о своем настрое на чемпионат мира – 2022.

«Я настроен выиграть этот турнир. Команда может не добиться такого результата, но лично мне всегда нужна цель. Кто-то может посчитать меня слишком амбициозным, однако на самом дело это так и работает. Я верю в своих подопечных, в футболе многое решает удача, а мне обычно везет», - передает слова специалиста пресс-служба ФИФА.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Нидерландов встретится с национальными командами Катара, Эквадора и Сенегала.

Мундиаль пройдет в период с 20 ноября по 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь сборная Нидерландов
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