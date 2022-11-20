Родриго поддержал Бензема

Форвард мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго поддержал одноклубника Карима Бензема, который из-за повреждения не сыграет на чемпионате мира – 2022.

«Лучшие должны бороться с лучшими. Бензема будет не хватать на мундиале. Выздоравливай, Карим», - говорится в публикации бразильского нападающего в социальных сетях.

Бензема накануне не смог завершить тренировку сборной Франции из-за повреждения. Позже было объявлено, что нападающий пропустит чемпионат мира.

На ЧМ-2022 сборная Франции сыграет в одной группе с командами Австралии, Дании и Туниса. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.