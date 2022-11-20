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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Венгер: «ЧМ-2022 - последний шанс Месси и Роналду»

20 Ноября 2022 • 10:10 Комментировать (1)

Известный французский специалист Арсен Венгер, проработавший долгое время на посту главного тренера лондонского «Арсенала», высказался о чемпионате мира – 2022.

«Предстоящий турнир – последний шанс для многих великих футболистов. Будет интересно понаблюдать за игрой Месси, Роналду и Неймара. Также можно назвать Левандовски. Все они будут думать: «Сейчас или никогда. Это мой последний шанс», - передает слова француза таблоид Daily Mail.

Чемпионат мира стартует в Катаре сегодня, 20 ноября. В матче-открытии мундиаля хозяева турнира встретятся с национальной командой Эквадора.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Криштиану Роналду Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Evgen 86
20 Ноября 2022 в 10:19
Ну по Месси скорее всего так и есть но далеко не факт. Все будет зависеть от его формы и физики к следующему ЧМ
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