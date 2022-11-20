Чанов: «20 лет без побед на ЧМ для Бразилии очень много»

Экс-вратарь московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о грядущем чемпионате мира – 2022, который сегодня, 20 ноября, стартует в Катаре.

«Не хочу выделять фаворитов, но с интересом понаблюдаю за командой Бразилии, у них подобрался качественный состав. 20 лет без побед на ЧМ для бразильцев очень много», - передает слова Чанова издание «РБ Спорт».

Сборная Бразилии сыграет на групповой стадии мундиаля-2022 против национальных команд Камеруна, Сербии и Швейцарии.

Чемпионат мира пройдет в период с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.