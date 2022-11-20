Гаджиев назвал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2022

Российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев рассказал, какую сборную будет поддерживать на чемпионате мира - 2022.

«Я всегда поддерживал Бразилию. У них всегда был командный дух и дух победителя. По своей ментальности они ближе всего к россиянам, если не считать сербов», - передает слова тренера «Чемпионат».

На групповом этапе чемпионата мира сборная Бразилии встретится с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. Первым соперником «селесао» станут представители Балканского полуострова.

Добавим, что чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.