Зе Роберто высказался о роли 39-летнего Алвеса в сборной Бразилии

Ветеран сборной Бразилии Зе Роберто высказался о вызове 39-летнего защитника Дани Алвеса в ряды национальной команды для участия в чемпионате мира – 2022.

«Алвес много работает над собой, сейчас он находится в отличной форме. Думаю, он поможет своим опытом команде, в которой много новых футболистов. Дани станет хорошим козырем для главного тренера в общении с игроками. Уверен в этом», - приводит слова Зе Роберто Globo.

На групповой стадии чемпионата мира сборная Бразилии сыграет против команд Швейцарии, Сербии и Камеруна.

Мундиаль стартует сегодня, 20 ноября, а завершится 18 декабря. Действующим обладателем трофея является Франция.