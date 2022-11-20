От унылой сборной России до праздника на чемпионате мира

Последнее время матчи сборной России нагоняют полную тоску. Невысокий уровень соперника заставляет ожидать праздника и качественной игры со стороны национальной команды, но получается всё наоборот. Ожидания, как говорится, наши проблемы. Безусловно, настроить себя на ничего не значащую игру достаточно сложно. С другой стороны, Валерий Карпин вызывает юных футболистов, для которых этот матч может стать первым и последним в национальной сборной. Не это ли стимул выложиться на все 100%?

И все эти чувства разочарования смешиваются с праздничным настроением, которым уже веет из Катара. Сегодня стартует 22-й чемпионат мира по футболу, на который наша сборная не отобралась. Правда, по неспортивным причинам. И оттого становится ещё грустнее. Четыре года назад Россия была страной-хозяйкой мундиаля, и праздник входил в сердца болельщиков постепенно, всё больше вызывая чувство гордости за свою страну. Единственная вера отечественных поклонников футбола была в Фёдора Смолова, но по ходу турнира настоящим лидером проявил себя Артём Дзюба. А помните эти предстартовые волнения, когда наша сборная проиграла Бразилии, Франции и Австрии, сыграв перед самым стартом чемпионата мира-2018 вничью с Турцией? Кто бы мог предположить, что всё это закончится серией пенальти в четвертьфинале с будущим обладателем серебряных медалей Хорватией!

И если Смолов всё же смог восстановиться после своей «паненки», то где сейчас Дзюба? Да и вообще в каком состоянии окажется российский футбол? Праздничные настроения четырёхлетней давности будто были в прошлой жизни, хотя, может, так и есть. После игры с Таджикистаном главной новостью стал факт обновления рекорда по возрасту среди игроков национальной команды. Сергей Пиняев стал самым молодым дебютантом сборной России. В остальном – ничего, и как итог текущего состояния слова Романа Павлюченко: «Провёл впустую полтора часа»… Кто-то проводит впустую целую жизнь, поэтому сейчас не время философствовать. Главное, что Валерий Карпин увидел то, что ему необходимо, и получил, по его же собственным словам, богатую пищу для размышлений.

Российскому болельщику ничего больше не остаётся, как сменить грусть на радость и следить за успехами других сборных на мировом форуме, который впервые пройдёт на территории Ближнего Востока и прославится рекордными затратами в 200 млрд долларов (больше, чем все чемпионаты мира вместе взятые) и призовым фондом в размере 440 млн долларов. Но не во всём этот мундиаль будет первым. Это будет последний чемпионат мира, на котором сыграют 32 команды, а значит, шансов на возвращение праздника в футбольную жизнь российских болельщиков будет больше. Стоит только избавиться от унылой игры нашей национальной сборной.

Константин Лицин