Бышовец назвал фаворитов ЧМ-2022

Авторитетный российский специалист Анатолий Бышовец рассказал, какие сборные считает фаворитами стартующего сегодня чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Круг фаворитов всегда ограничивался двумя-тремя командами. Сейчас - чуть больше. Если говорить о Европе - Германия и Франция. Из Южной Америки - Бразилия и Аргентина», - передает слова Бышовца издание «Чемпионат».

Матч-открытие чемпионата мира состоится в воскресенье, 20 ноября. Хозяева турнира - сборная Катара - встретится с национальной командой Эквадора.

Действующим чемпионом мира является Франция, которая стала триумфатором ЧМ-2018 в России.