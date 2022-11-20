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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бышовец назвал фаворитов ЧМ-2022

20 Ноября 2022 • 08:21 Комментировать

Авторитетный российский специалист Анатолий Бышовец рассказал, какие сборные считает фаворитами стартующего сегодня чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Круг фаворитов всегда ограничивался двумя-тремя командами. Сейчас - чуть больше. Если говорить о Европе - Германия и Франция. Из Южной Америки - Бразилия и Аргентина», - передает слова Бышовца издание «Чемпионат».

Матч-открытие чемпионата мира состоится в воскресенье, 20 ноября. Хозяева турнира - сборная Катара - встретится с национальной командой Эквадора.

Действующим чемпионом мира является Франция, которая стала триумфатором ЧМ-2018 в России.

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Евро-Футбол.Ру,
Анатолий Бышовец
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