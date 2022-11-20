Мбаппе отреагировал на пропуск Бензема ЧМ-2022

Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на новость о том, что его напарник по атакующей линии Карим Бензема пропустит чемпионат мира в Катаре.

«Сил тебе», - оставил сообщение 23-летний футболист под публикацией обладателя «Золотого мяча» в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Бензема не выступит на мундиале из-за мышечной травмы.

Сборная Франции под руководством Дидье Дешама попала в одну группу с командами Туниса, Дании и Австралии. Первый матч на турнире «трёхцветные» проведут 22 ноября.

Добавим, что французы являются действующими чемпионами мира.