Буффон удивил выбором сборной, которую будет поддерживать на ЧМ-2022

Легенда туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поведал о том, какую команду будет поддерживать на чемпионате мира – 2022.

«Турнир вызывает незаинтересованность, ведь на нем не будет Италии. За кого буду болеть в таком случае? Я выберу команду, которая далеко не фаворит, но я ей симпатизирую. Это сборная Камеруна. Мне нравится их футбол еще с детства», - передает слова Джанлуиджи O Jogo.

Чемпионат мира стартует в Катаре 20 ноября матчем между хозяевами турнира и национальной сборной Эквадора.

Что касается Камеруна, то представитель Африки сыграет в группе с Бразилией, Сербией и Швейцарией.