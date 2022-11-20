Платини не поедет на чемпионат мира - 2022

Экс-футболист сборной Франции и бывший президент УЕФА Мишель Платини не планирует посещать чемпионат мира – 2022, который пройдет в Катаре.

«Мне не поступали приглашения посетить мундиаль. В принципе, я и не собирался туда ехать», - передает слова Платини издание Lequipe.

Чемпионат мира стартует сегодня, 20 ноября. В матче-открытии мундиаля встретятся сборные Катара и Эквадора. Финальный поединок запланирован на 18 декабря.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Франции. В финале ЧМ-2018, прошедшего в России, подопечные Дидье Дешама победили Хорватию со счетом 4:2.