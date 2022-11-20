Бояринцев: «Бельгия созрела для большого успеха»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился своим мнением о предстоящем в Катаре чемпионате мира, первый матч которого состоится уже сегодня вечером - в нем хозяева турнира примут дома сборную Эквадора. Бояринцев уверен в том, что европейские сборные смогут преуспеть в этом турнире, вопреки мнению о том, что климатические условия дают больше шансов южноамериканским командам.

- Рискну предположить, что сборная Бельгии уже созрела для того, чтобы выиграть хороший трофей. Так что, может быть, Бельгия или Франция могли бы дойти до финала наряду с какой‑то южноамериканской сборной, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».