Магкеев: «Ставлю на Бразилию»

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев поделился своим мнением о предстоящем в Катаре чемпионате мира, первый матч которого состоится уже сегодня вечером - в нем хозяева турнира примут дома сборную Эквадора. Магкеев считает, что этот Мундиаль выиграет южноамериканская команда, он, в частности, впечатлен выступлениями сборной Бразилии, которая в последний раз выигрывала Мундиаль в 2002 году.

- Поставлю на Бразилию, состав у команды укомплектованный, много суперзвезд. Тем более они 15 матчей уже не проигрывают, эта серия даст им уверенности на турнире, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».