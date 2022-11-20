​Тихонов ставит на Бразилию и Аргентину

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился своим мнением о предстоящем в Катаре чемпионате мира, первый матч которого состоится уже сегодня вечером - в нем хозяева турнира примут дома сборную Эквадора.

Тихонов считает, что этот Мундиаль выиграет южноамериканская команда, он, в частности, впечатлен выступлениями сборных Бразилии и Аргентины в последнее время.

- Бразилия и Аргентина. То количество матчей, которые они выиграли за последнее время, впечатляет, - назвал своих фаворитов в эфире телеканала «Матч ТВ» лучший российский футболист 1996 года.