Любопытная фотография появилась в просторах интернета - Лионель Месси и Криштиану Роналду, с серьезным видом усевшиеся у шахматной доски. Как выяснилось, они снялись вместе в рамках рекламной кампании для одного бренда, название которого La Gazzetta Dello Sport. Оба сочли необходимым выложить фотографию в свои социальные сети.

Возможно, этот поединок станет намеком на то, что вскоре они окажутся в одной команде? О такой вероятности мы уже сообщали, ведь и Роже Федерер, знаменитый теннисист, свой последний теннисный матч провел на пару с Рафаэлем Надалем, который всю карьеру был его основным соперником. Это было бы действительно красивым окончанием карьеры.