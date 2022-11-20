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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Чухлов: «Фаворит - Бразилия, они всегда считаются таковым»

20 Ноября 2022 • 06:50 Комментировать

Бывший футболист питерского «Зенита» Борис Чухлов поделился своим мнением о предстоящем в Катаре чемпионате мира, первый матч которого состоится уже сегодня вечером - в нем хозяева турнира примут дома сборную Эквадора.

Чухлов считает, что южноамериканские сборные получат преимущество в этом турнире в силу климатических особенностей Катара. Он считает вполне естественным то, что сборная Бразилии котируется как один из главных фаворитов турнира.

- Южноамериканцам будет легче адаптироваться. Но чемпионат, вероятно, будет непредсказуемым. Сейчас сложно выделить какую-то команду. А бразильцы всегда считались фаворитами, это было на каждом мундиале, - цитирует экс-футболиста «РБ Спорт».

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Сборная Бразилии Борис Чухлов
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