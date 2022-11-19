Манчини назвал главного фаворита ЧМ-2022

Наставник сборной Италии Роберто Манчини рассказал, какая сборная, по его мнению, имеет самые большие шансы победить на чемпионате мира – 2022.

«На мундиале достаточно сильных сборных. Однако, если нужно выделить одну, то тогда я назову Аргентину. Я понял, на что они способны, в поединке против нас», - передает слова итальянского специалиста Football-Italia.

Напомним, что минувшим летом Аргентина крупно обыграла Италию со счетом 3:0.

На чемпионате мира «альбиселесте» сыграют в группе С, где их соперниками будут сборные Польши, Мексики и Саудовской Аравии.

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря.