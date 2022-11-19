Почеттино – о непопадании Италии на ЧМ-2022: «Верратти и Доннарумма были в ужасе перед стыковым матчем»

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился мыслями о сенсационном непопадании сборной Италии на чемпионат мира.

Весной действующие чемпионы Европы уступили в родных стенах соперникам из Северной Македонии в рамках плей-офф за путёвку на катарский мундиаль.

«Верратти и Доннарумма [игроки «ПСЖ»] боялись этого матча, они были в ужасе, потому что чувствовали огромное давление, которое оказывалось на сборную Италии в их стране.

На мой взгляд, нынешняя система отбора на чемпионат мира просто абсурдна, её необходимо пересмотреть», – заявил в интервью Gazzetta dello Sport аргентинец.