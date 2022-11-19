Радченко: «Хочу, как и другие болельщики, чтобы Месси стал чемпионом мира»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал, за кого будет болеть не предстоящем чемпионате мира – 2022.

«Переживать буду за Аргентину - тоже очень хочу, как и многие другие болельщики, чтобы чемпионат мира выиграл Лионель Месси», - приводятся слова Радченко на страницах «РБ Спорта».

Мундиаль стартует в Катаре 20 ноябре. В первом матче турнира хозяева встретятся со сборной Эквадора. Начало встречи – 19:00 по московскому времени.

Сборная Аргентины сыграет в группе С, где ей будут противостоять национальные команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии.