Радимов выделил трёх главных фаворитов ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал фаворитов чемпионата мира – 2022, который стартует в Катаре 20 ноября.

«Кто может считаться фаворитом? Я бы выделил три сборные - это Бразилия, Аргентина и Испания», - передает слова Радимова «РБ Спорт».

В матче-открытии мундиаля встретятся национальные сборные Катара и Эквадора. Финальный поединок престижного турнира пройдет 18 декабря.

Добавим, что действующими чемпионами мира являются французы. На ЧМ-2018, прошедшем в России, подопечные Дидье Дешама в финале победили Хорватию со счетом 4:2.