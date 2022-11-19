Вайсс назвал сборную, которая может стать сюрпризом ЧМ-2022

Рулевой «Слована» Владимир Вайсс рассказал, какие сборные считает фаворитами грядущего чемпионата мира – 2022.

«Если выбирать фаворитов, то это Бразилия, Аргентина, Германия и Франция. Но и Португалия может стать сюрпризом для всех. Вполне вижу их в финале», - цитирует специалиста издание «Чемпионат».

В стартовом матче чемпионата мира встретятся хозяева турнира - сборная Катара – и национальная команда Эквадора. Матч состоится в воскресенье, 20 ноября. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Действующим обладателем титула чемпиона является сборная Франции.